شاهد.. نقابة الفنانين تساند راغب علامة بعد التهديد بالقتل

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راغب علامةكتب - أحمد أيوب:
ساندت نقابة الفنانين المحترفين بلبنان، النجم اللبناني راغب علامة، بعد التهديد الأخير الذى تعرض له من قبل البعض، حيث أعلن علامة تلقيه تهديدا بقطع رأسه عقب طرحه لأغنية "طار البلد" التي طرحها مؤخرا.
ودشن عدد من محبى الفنان راغب علامةهاشتاج باسمه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، للتضامن معه بعدما طالب النائب البرلمانى اللبنانى حكمت ديب بقطع رأس راغب بعد الأغنية، ومن أول الفنانين المتضامنين مع راغب الفنان عاصى الحلانى
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