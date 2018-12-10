فن ومشاهير

شاهد.. نقابة الفنانين تساند راغب علامة بعد التهديد بالقتل

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راغب علامة
كتب - أحمد أيوب:


ساندت نقابة الفنانين المحترفين بلبنان، النجم اللبناني راغب علامة، بعد التهديد الأخير الذى تعرض له من قبل البعض، حيث أعلن علامة تلقيه تهديدا بقطع رأسه عقب طرحه لأغنية "طار البلد" التي طرحها مؤخرا.

 

ودشن عدد من محبى الفنان راغب علامة

هاشتاج باسمه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، للتضامن معه بعدما طالب النائب البرلمانى اللبنانى حكمت ديب بقطع رأس راغب بعد الأغنية، ومن أول الفنانين المتضامنين مع راغب الفنان عاصى الحلانى

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قائلا: " لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت  الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس نحنا بلد ديمقراطي ولنا الحق في التعبير  والتغير.. وما منوطي راسنا الا للي خلقنا  كلنا راغب علامة".

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