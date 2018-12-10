بسبب ميغان ماركل، القصر الملكي يخسر موظّفيه المخلصين

تتناقل تقارير صحافية عدّة تفيد بأنّ دوقة ساسيكس، ميغان ماركل Meghan Markle، تعامل موظّفي قصر كنسينغتون الملكي البريطاني بطريقة قاسية، وتصفها بالـ"الرئيسة الصعبة". وبسبب معاملتها السيئة لطاقم العمل، خسر القصر موظفتَين، وذلك منذ حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل،أي منذ مايو/أيار الماضي.

وبحسب موقع E News، قدّمت الموظفة Samantha "The Panther" Cohen استقالتها من منصبها في القصر في الصيف الماضي، وقبلت أن تبقى بشكل مؤقّت كي تساعد الدوقة الجديدة في التأقلم مع الحياة الملكية.

وأكّدت تقارير نقلت عن مجلة Sunday Times إنّ كوهين ستترك القصر في الربيع المقبل، أي بعد ولادة ميغان ماركل لطفلها، وستساعد الثنائي في إيجاد بديلة لها.

Samantha Cohen

سامانتا كوهين (50 عاماً) هي استرالية، تعمل في القصر الملكي منذ 17 عاماً، وكانت سابقاً السكريتيرة المساعدة الخاصّة للمكلة إليزابيت، ويعتبر رحيلها "خسارة كبيرة" للقصر، وفق مصدر مقرّب من ميغان ماركل.

خبر رحيل كوهين جاء بعد أقلّ من شهر على إعلان رحيل مساعدة ميغان ماركل الشخصية Melissa Touabti، التي تنظّم جدول مواعيد الدوقة، ولعبت دوراً مهمّاً في التحضير ليوم زفافها، وذلك بعد 6 أشهر من استلامها الوظيفة، حيث كشفت تقارير صحافية أنّ العلاقة بين الإثنتين كانت سيئة جدّاً.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، أفادت مجلة الـ Daily Mail أنّ ميغان ماركل تستيقظ يومياً عند الساعة الـ 5:30 فجراً، وترهق الموظّفين بالطلبات بين 6 و7 مرّات في اليوم الواحد.

من ناحية أخرى، لم يصدر عن قصر كنسينغتون الملكي أي تقارير أو بيانات رسمية تتناول هذه الأخبار السلبية التي تتناقلها الصحف عن ميغان ماركل.

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