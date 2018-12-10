راغب علامة يُثير جدلًا كبيرًا بـ"طار البلد" ونائب يُطالب بقطع رأسه

انتشرت حالة من الجدل بين معارض للفنان اللبناني راغب علامة ودعوات لمساندته ضد من يرغبون في إلقاء اللوم عليه بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة "طار البلد".

وطرح راغب علامة أغنيته الجديدة "طار البلد" التي يتحدّث فيها عن وطنه لبنان وينتقد الأحداث التي تحدث بداخله ويطالب بالتغيير.

ويبدو أن الأغنية أثارت غضب عدد من المسؤولين اللبنانيين منهم النائب حكمت ديب، ممثل التيار الوطني الحر، والذي صرح في أحد اللقاءات برفضه لما قدّمه راغب علامة في أغنية "طار البلد"، وطالب بأن "تطير رأسه".

وانتشرت دعوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمساندة راغب علامة والمطالبة بضرورة محاسبة النائب.