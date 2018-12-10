الغموض يسيطر على صفحات مريام فارس.. ما الذي تخفيه؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية ميريام فارس تشويق الجمهور ومحبّيها لمفاجأة فنية لا يزال الغموض يحيط بها حيث أنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى اللّحظة.

وبعد أن أشارت منذ أيام إلى أن المفاجأة ستبصر النور يوم 12 من شهر كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، شاركت ميريام فارس محبّيها بصورة جديدة لها ظهرت فيها من الخلف بتسريحة شفر غرية جدًا تداخلت بخصل شعرها خيوطًا بلاستيكية من ألوان عدّة.

صورة ميريام فارس حققت رواجًا واسعًا بين محبّي ميريام فارس الذين تساءلوا عن ما تخفيه نجمتهم فأعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم للمفاجأة.