“فرق السما” جديد نبيل شعيل – بالفيديو

متابعة الخليج 365: أطلق الفنان الكويتي الكبير نبيل شعيل البرومو الدعائي الرسمي الخاص بألبومه الجديد “فرق السما” عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. وأشار نبيل شعيل إلى أن أغاني الألبوم سيتم طرحها عبر تطبيق “ديزر” الشهير وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الجدير ذكره أن نبيل شعيل كشف في وقت سابق أن الألبوم يتضمن 6 أغنيات جديدة يتعاون فيها مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين. لمشاهدة برومو ألبوم “فرق السما”:

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