أمال ماهر تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد: “بداية بدايتك” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت النجمة المصرية أمال ماهر أولى أغاني ألبومها الجديد “أصل الإحساس” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية تحمل عنوان “بداية بدايتك” وهي من كلمات نادر عبد الله، ألحان ياسر ماجد، توزيع، مكس وماستر طارق مدكور.

وكانت أمال ماهر قد كشفت عن البوستر الخاص بالألبوم وظهرت فيه بإطلالة كلاسيكية بسيطة فتألقت بأناقتها المعتادة.

الجدير ذكره أن أمال ماهر انشغلت طيلة الفترة الماضية بالعمل على الألبوم، ومن المتوقع أن يضمّ باقة من الأغاني المنوعة التي تعود بها إلى جمهورها.

كلمات أغنية “بداية بدايتك”:

أنا بداية بدايتك .. أنا بقية حكايتك

أنا العمر اللي جايلك .. وأنا العمر اللي فايتك

مين يجي ياخد مكاني .. وانت لمين غير عشاني

دا أنا كتير من حناني .. سبتك تاخد كفايتك

أنا حب سنين كتيرة .. يا حبيبي وانت عارف

أنا الاولي والأخيرة .. مش معرفة م المعارف

أنا اللي جوايا ليك بدل الشوق الف شوق

وأنا الطيبة اللي مش هتلاقي من بعديها طيبة

ولوحدي أنا اللي ليا فيك كل الحقوق

ما أنا شريكة حياتك والصاحبة وكمان الحبيبة

أنا وبس الوحيدة .. والمعلومة الأكيدة

أنا القصص القديمة .. وأنا القصص الجديدة

أنا كلامك سكاتك ..أنا حروف اغنياتك

ومن يومي في حياتك .. أنا الجملة المفيدة

لمشاهدة فيديو أغنية “بداية بدايتك”: