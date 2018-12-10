هايلى بالدوين تعلن مقاطعتها للسوشيال ميديا

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قررت عارضة الأزياء الشهيرة هايلى بالدوين أن تبتعد نهائيًا عن السوشيال ميديا وتغلق كل حسابتها الشخصية وتعجب كل معجبينها من هذا القرار خاصة بعدما غيرت سمها ليحمل اسم خطيبها جاستن بيبر.

لكن لجأت هايلى بالدوين للإعلان عن سبب ذلك ضمن Story على إنستجرام وقالت: "إنه من الصعب التركيز على نفسك وصحتك عندما تفتح كل مرة إنستجرام لتجد أن هناك العديد مِن مَن هم يفسدون عليك ارتباطك، عملك أو أى شىء مهم وإيجابى تقوم به فى حياتك".

جاء هذا بعد كمية كبيرة من التعليقات السلبية التى تشاهدها هايلى بالدوين عندما يتم نشر صورة لها مع جاستن بيبر، وتتضمن كل التعليقات سخرية من علاقتهما ويتمنون أن يعود مرة آخرى إلى سيلينا جوميز، بالإضافة إلى كم هائل من السب على عارضة الأزياء.