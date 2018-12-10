نقابة الفنانين لـ راغب علامة: سيبقى رأسك مرفوعًا

بعد الكلام غير المسؤول الذي اطلقه النائب حكمت ديب بحق السوبرستار راغب علامة صدر عن نقابة الفنانين المحترفين في لبنان البيان التالي:

راغب علامة، من كان صوته بحجم قلعة بعلبك، ومن كانت اخلاقه وأدبياته ومناقبيته بحجم العطاء والابداع، ومن كان حب الناس له بحجم وطن.

سيبقى رأسه، مرفوعاً عالياً، عالياً حتى سماء العز والشموخ والكرامة.

سيبقى رأسك يا راغب علامة مرفوعاً للعلى للعلم، كما جميع اللبنانيين، ولن يطاله سيف اللامسؤولية.

راغب علامة نقابتك، نقابة الفنانين المحترفين تنضم الى كل فنان وكل مواطن، وتستنكر كل كلمة توجّه الى فنان كبير مثلك.

راغب إستمر وثابر وحلّق بسمو فنّك مع زملائك المبدعين، فانتم ونحن من نرى مصلحة الوطن من خلال نظرتنا الوفية والمخلصة والبعيدة كل البعد عن المصالح الآنية والذاتية، نظرة الاخوين الرحباني وفيروز ووديع وزكي وصباح ونصري، واللائحة تطول وتعلو بعلو هاماتنا التي لا تطال.. راغب انت نجم كبير كبير في السماء وعلى الارض.

عن مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان

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