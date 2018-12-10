شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق بوستر الدورة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بوستر الدورة الثامنة والتي تقام في الفترة من 15 إلى 21 مارس 2018 . صرح الفنان التشكيلي محمد عبلة مصمم البوستر أن البوستر يعبر عن مشهد ريفي بسيط، يجسد قيمة العمل ويحتفي بالمرأة صانعة الحضارات، ويجمع امرأة إفريقية وامرأة مصرية يشتركان معاً في أداء طقوس العمل، الألوان بها بهجة وإشراق ترمز إلى التفاؤل والزخارف تعبر عن التفاصيل والحكايات المشتركة، وتبدأ الدورة الثامنة فعالياتها بورشة صناعة الفيلم بقيادة المخرج سعد هنداوي . مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين وبدعم من وزارة الثقافة ووزارات السياحة والخارجية وبالتعاون مع محافظة الاقصر ونقابة المهن السينمائية.

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