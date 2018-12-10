شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد كيلى جينر وابنتها ستورماي بـ "نفس الـstyle" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ارتباط نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر بابنتها الوحيدة ستورماي لا تستطيع أن تخفيه وخاصة أمام عدسة الكاميرا، حيث نشرت كيلي جينر البالغة من العمر 21 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام " عددا من الصور وهي تحمل ابنتها وتدللها ، وما لفت الإنظار هو ظهور كيلي بملابس رياضية باحدي درجات اللون الرمادي و" ايس كاب " ، و هي نفس الملابس التي حرصت كيلي أن ترتدي ابنتها فكانت الأم و طفلتها بـ " نفس الـstyle " .

كيلي جينر و ابنتها (1)

كيلي جينر و ابنتها (2)

كيلي جينر و ابنتها (3)

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد كيلى جينر وابنتها ستورماي بـ "نفس الـstyle" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .