شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير والفيشاوى ورغدة وإيمان أبرز مكرمي المركز الكاثوليكى فى دورته الـ 67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عَقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر عدّة اجتماعات لاختيار الفنانين وصُناع السينما الذين سيتم تكريمهم خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة السابعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما لعام 2019.

وحددت اللجنة المكرمين فى مختلف أقسام المهرجان، ففى جائزة الريادة السينمائية سيتم تكريم الفنان أحمد بدير، وإيمان سركسيان، ورجاء الجداوى، ورغدة، وفاروق الفيشاوى، وهشام سليم، فيما حصد يسرى نصر الله جائزة فريد المزاوي، وحصد كرم النجار جائزة الأب يوسف مظلوم، وحصد المخرج أحمد يحيى جائزة المركز الخاصة، ومنح جائزة الإبداع الفني لكلا من، الناقد طارق الشناوى، مدير التصوير كمال عبد العزيز، الموسيقار مودى الإمام، المخرجة شويكار خليفة رائدة الرسوم المتحركة، المونتير حسين عفيفى.

أما عن جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية لهذه الدورة فقد قررت اللجنة وبإجماع الأراء منح جائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان عمرو يوسف، وجائزة أفضل ممثلة فى عمل درامى للفنانة صبا مبارك وذلك عن دورهما فى مسلسل "طايع"، أما جائزة المركز التشجيعية فذهبت للفنانة الشابة مى الغيطى.

وحددت اللجنة العليا موعد انطلاق المهرجان في دورته السابعة والستين خلال الفترة من 8 فبراير المقبل وحتى 15 من نفس الشهر، وقررت اللجنة أيضا إهداء هذه الدورة لروح الفنان المصري العالمي جميل راتب تقديراً لمشواره الفني وعطائه السينمائي وأعماله المتميزة على مدار تاريخه الفني.