شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تعلق على شائعة انفصالها عن معز مسعود: "بعد الشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة شيرى عادل لـ" الخليج 365" الأخبار التى تم تداولها خلال الأيام الماضية عن خبر انفصالها من الداعية معز مسعود معلقة: "بعد الشر ما حصلش الكلام ده"، مشيرة إلى أنها عادت من لندن اليوم الاثنين لكى تباشر أعمالها الفنية.

وأوضحت شيرى عادل أنها قامت بنشر بعض الكلمات التي أعجبتها فتوقع البعض أنها انفصلت عن زوجها وكانت الكلمات التى نشرتها شيرى هى :"عندما تنظر خلفك لا تهتم كما كنت فى السابق فأنت حتما فعلت شيء جيد".

وتابعت شيرى عادل أنها وافقت بشكل مبدئى على مشاركتها فى مسلسل أكرم حسنى الجديد "اسمه إيه"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل ولكنها لم توقع العقد حتى الآن.

ولفتت شيرى عادل إلى أن هناك أكثر من سيناريو معروض عليها مقرر عرضهم فى موسم السباق الرمضانى المقبل ولكنها لم تحسم مشاركتها فى هذه الأعمال حتى الأن.

وفكرة الاسم التي اختارها أكرم حسني جاءته من اسم محل شهير بإحدى مناطق القاهرة، يحمل نفس اسم المسلسل "اسمه إيه"، وهو ما جعل "أكرم" يفكر في تسميه مسلسله الجديد بهذا الاسم، الذي أصبح الاسم النهائي للعمل الذي يشارك في الماراثون الرمضاني القادم فى 2019 بشكل رسمي.

وانتهى مؤلف العمل أيمن وتار، من كتابة أول خمس حلقات من العمل، الذي يتناول بشكل كوميدي شخصا يتعرض للكثير من المشاكل الذي تجعله يغير أسمه بحثًا عن الهروب من هذه العواقب.

يذكر أن أخر أعمال شيرى عادل كان مسلسل "السهام المارقة" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى ومن هنا بدأت قصة الحب بينها وبين الداعية معز مسعود.

وتم عقد القران بعد المسلسل مباشرة وشارك فى المسلسل كل من هانى عادل ووليد فواز ، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبر اهيم وإخراج محمود كامل .