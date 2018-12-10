شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح البرومو الرسمى لفيلم Spider-Man: Far From Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مارفل للإنتاج السينمائى تأجيل عرض التريلر الأول لفيلم الخيال العلمى والأكشن Spider-Man: Far From Home ليوم 18 ديسمبر الجارى لتواجد بعض الفنيات فى عملية المونتاج. وطرحت الشركة أمس الصورة النهائية لشكل " Spider-Man" الجديد فى الجزء القادم، مرتدياً بدلة التسلل السوداء الخاصة به، والتى سيخوض بها أحداث ومغامرات الموسم الجديد. الجزء الجديد من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة الى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى. دارت احداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شيء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبه الرجل الحديدى.

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