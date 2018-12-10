أوس أوس يعلن تعاقده على مسلسل "هوجان"..صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أعلن نجم "مسرح مصر" الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" عن تعاقده للمشاركة في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "هوجان" إلى جانب النجم محمد أمام". ونشر "أوس أوس" صورة له وهو يوقع العقد وكتب:" توكلنا علي الله مسلسل "هوجان" مع العسل محمد أمام، والسكر كريم محمود عبد العزيز إنتاج تامر مرسي وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل دعواتكم ". مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز ومحمد عادل إمام.

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