زوجته "مقاتلة" ولأبنائه ميول فنية والملوخية أكلته المفضلة.. معلومات عن ماجد الكدواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

لا يحب الظهور الإعلامي، حواراته الصحفية ولقاءاته التليفزيونية قليلة حد الندرة، ورغم ذلك نجح بأدواره المختلفة، وبدخوله في مناطق أحدثت نقلات فنية مهمة في مشواره، أن يكون محل حديث النقاد والإعلام والجمهور، هو الفنان ماجد الكدواني الذي يحتفل اليوم 10 ديسمبر بعيد ميلاده الـ51.

وفي السطور التالية نستعرض بعض المعلومات، التي جاءت على لسان ماجد الكدواني في حوار صحفي قديم يعود تاريخه لعام 2008، وفي حوار إذاعي لبرنامج "مزنوق فين" على إذاعة إنرجي تقديم صبري زكي:

1. أسرته من شبرا، فوالدته من شارع الدرملي ووالده من جزيرة بدران.

2. ولد عام 1967، وعاش فترة كبيرة من حياته في الكويت، بسبب عمل والده، الذي كان مهندسًا لعدد كبير من مشاريع البناء هناك، منها المسجد الكبير.

3. لم يمتهن طوال حياته العمل في أي مجال آخر غير الفن.

4. تزوج من زميلته في كلية فنون جميلة، ارتبط بها عام 1993، وتزوجا عام 1994 بعد أن أنهى دراسته في الكلية والتحق بمعهد الفنون المسرحية.

5. تزوج في شقه حماه.

6. وصف زوجته بالمقاتلة بعد أن تحملت معه الكثير قبل أن يحقق شهرته "شافت أيام سودا واستحملت بلاوي".

7. حضر مشروع تخرجه في معهد الفنون المسرحية نجله "يوسف" عام 1995.

8. لديه ابنان "يوسف" و"ساندرا".

9. عن ميولهما الفنية، كشف أنه ترك لهما حرية الاختيار، إذ يدرس يوسف إخراج وتمثيل في أمريكا، ويتواجد بصحبة أهل والدته الذين يعيشون هناك، أما ساندرا فاتجهت للموسيقى، وتعزف على الكلارينيت والبيانو.

10. يعاني من الكوليسترول، وأكلته المفضلة "أرز وملوخية وفراخ"، ولا يميل لأكل الحلويات التي منعه الطبيب عنها.

11. يعشق الليل، ويشعر أنه في حال أفضل فيه، للدرجة التي تجعل زوجته تشعر معها أنه يعاني من "انفصام" لتحوله من شخص لآخر عن الذي يكون عليه في النهار.

12. يشعر بحنين لفترة السبعينيات، وعن ذلك يقول "حالة الهدوء والسلام مفيش تكنولوجيا كتير ولا تليفونات كتير".