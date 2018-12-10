نجل عبدالغني السيد: "العندليب" شوه صورة والدي وهذه الفنانة كان يعشق صوتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المهندس محمد، نجل الفنان الكبير عبدالغني السيد، أن الفنان الراحل محمد عبدالوهاب كان أعز أصدقاء والده، وكانا لا يفترقان.

وأكد نجل النجم الراحل في تصريحات خاصة لمصراوي، أن والده كان "يعشق" الفنان الكبير محمد فوزي، ويعتبره إنسانا عظيما قبل أن يكون مطربا أو ملحنا، وكان يتحدث عنه طيلة الوقت بكل حب.

وتابع: "والدي كان يعشق صوت فيروز، خاصة أنه كان يسافر كل عام لمدة 3 شهور للبنان، وهناك يلتقي بعاصي وإلياس رحباني، وأعجب كثيرا بموسيقى الرحابنة وصوت فيروز، كما غنت فيروز أغنية من أغاني والدي هي العشرة صعبانة عليا".

واستكمل "محمد" أن والده كان يعتبر محمد قنديل ابنه، وكان يحب صوته ويشيد به كثيرا، كذلك الحال بالنسبة لعبدالحليم حافظ.

وأعرب نجل الفنان الكبير عن غضبه من ظهور شخصية عبدالغني السيد بصورة مشوهة في مسلسل "العندليب"، وكأنه كان يحارب عبدالحليم حافظ.

وأوضح أن والده كان يحب العندليب الأسمر لدرجة أنه كان سيطلق عليه اسم "عبدالحليم"، وهناك موقف شهير خاص بأغنية "صافيني مرة" التي تعتبر بمثابة انطلاقة حقيقية في مشوار عبدالحليم حافظ.

وأضاف: "محمد الموجي قدم صافيني مرة لبابا، ولما سمعها قاله يا موجي إديها لعبدالحليم يطلع بيها، والمسلسل طلع العكس، رغم إن الموجي له حديث مشهور في الإذاعة المصرية وحكى فيها الواقعة دي، وقال إن عبدالغني السيد ساعد عبدالحليم، والموجي الصغير يقدر يصدق على الحكاية دي