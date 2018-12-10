شاهد ..تعليق هاني سلامة لـ جيهان خليل علي دورها في "طاقه نور"

كتبت - إيمان العوضي

نشر الفنان هاني سلامه صورة له من مسلسل "طاقة نور"، برفقة الفنانة جيهان خليل، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق سلامه علي الصورة قائلًا: "الفنانة الموهوبة والمتميزة جيهان خليل"، حيث ظهرا في مشهد حفل زفاف وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه عبر حسابه الشخصي وأشادوا بدور الفنانة

المغربية في المسلسل.يذكر أن مسلسل "طاقه نور" تم عرضه عام 2017، بطولة هاني سلامه، حنان مطاوع، جيهان خليل، إيهاب فهمي، أشرف عبد الغفور، ياسمين صبري، هيدي كرم، تأليفحسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



