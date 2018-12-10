هاني سلامهكتبت - إيمان العوضي
نشر الفنان هاني سلامه صورة له من مسلسل "طاقة نور"، برفقة الفنانة جيهان خليل، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق سلامه علي الصورة قائلًا: "الفنانة الموهوبة والمتميزة جيهان خليل"، حيث ظهرا في مشهد حفل زفاف وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه عبر حسابه الشخصي وأشادوا بدور الفنانة
يذكر أن مسلسل "طاقه نور" تم عرضه عام 2017، بطولة هاني سلامه، حنان مطاوع، جيهان خليل، إيهاب فهمي، أشرف عبد الغفور، ياسمين صبري، هيدي كرم، تأليفحسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..تعليق هاني سلامة لـ جيهان خليل علي دورها في "طاقه نور" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .