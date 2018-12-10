فيديو.. طاق طاقية لمحمد منير تتخطى مليون مشاهدة في خمسة أيام على يوتيوب

كتبت - تقى عادل

تجاوزت أغنية "طاق طاقية" للكينج محمد منير، حاجز المليون مشاهدة، خلال في 5 أيام بعد طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أحمد مرزوق، ألحان: محمد رحيم، توزيع:أسامة

الهندي، وتأتي الأغنية ضمن ألبومه الجديد"وطن" المترقب صدوره خلال الفترة القادمة وذلك بعد مرور عام على أخر ألبومات منير الغنائية "دايما الروح للروح بتحن"2017الذي ضم أغنيات مسلسله "المغني" الذي تم عرضه في رمضان 2016.

يذكر أن منير قد أحيا أحدث حفلاته الغنائية مساء أمس على أرض شرم الشيخ، ضمن فعاليات مؤتمر الكوميسا الأفريقي، وذلك بعد غياب فترة عن الحفلات بعد فترة علاجه في ألمانيا.

شاهد الأغنية..