شاهد.. أحمد سعد وزوجته سمية الخشاب في الأقصر

أحمد سعد

كتبت - لمياء نبيل

نشر الفنان أحمد سعد صورة تجمعه بزوجته الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علق "سعد" على الصورة قائلا " من الاقصر "، وتفاعل جمهوره مع الصورة

بالعديد من التعليقات، إحداها "جميلة الجميلات سميه الخشاب، والصوت الرنان أحمد سعد تحية طيبة من المغرب".

يذكر أن آخر أعمال "سعد" فيلم " على

وضعك "، وشاركه العمل عدد من الفنانين، وابرزهم " نسرين امين، مصطفى ابو سريع، رانيا الملاح " الفيلم من اخراج سارة وفيق، تأليف سيد السبكي.