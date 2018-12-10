شاهد.. أحمد سعد وزوجته سمية الخشاب في الأقصر

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أحمد سعدكتبت - لمياء نبيل
نشر الفنان أحمد سعد صورة تجمعه بزوجته الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علق "سعد" على الصورة قائلا " من الاقصر "، وتفاعل جمهوره مع الصورةبالعديد من التعليقات، إحداها "جميلة الجميلات سميه الخشاب، والصوت الرنان أحمد سعد تحية طيبة من المغرب".
يذكر أن آخر أعمال "سعد" فيلم " على
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