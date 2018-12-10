شاهد.. صورة لمنير من حفله في شرم الشيخ

محمد منير

كتبت - تقى عادل

نشر الكينج محمد منير، صور له من حفله الغنائي الذي أحياه مساء أمس في شرم الشيخ، ضمن فعاليات مؤتمر الكوميسا الإفريقي المقامة فعالياته في شرم الشيخ.

وعلق منير قائلاً:"من دواعي سروري، وشرف عظيم لي أن أحضر مؤتمر الكوميسا".

يذكر أن منير يستعد الفترة المقبلة لطرح ألبومه الجديد "وطن" وذلك بعد مرور عام على آخر ألبوماته"دايما الروح

للروح بتحن"2017، وأصدر منه أغنية "طاق طاقية" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتخطت المليون مشاهدة.