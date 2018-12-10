مسلسل البيت الكبيركتبت - لمياء نبيل
يقوم المخرج محمد النقلي بتكثيف عدد ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من تصوير مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني، لعرضه على الشاشة الفضيه.
يشار إلى أن مسلسل "البيت الكبير" منبطولة: لوسى، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الفنانين، وقد وانضم للجزء الثاني كل من" داليا مصطفى، وعبير صبرى،
يرصد المسلسل قضايا المرأة في صعيد مصر، فيما يتعلق بالميراث، وتسلط الرجال، والثأر، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.
شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير " البيت الكبير2 " بداية العام القادم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .