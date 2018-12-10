الانتهاء من تصوير " البيت الكبير2 " بداية العام القادم

كتبت - لمياء نبيل

يقوم المخرج محمد النقلي بتكثيف عدد ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من تصوير مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني، لعرضه على الشاشة الفضيه.

يشار إلى أن مسلسل "البيت الكبير" من

بطولة: لوسى، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الفنانين، وقد وانضم للجزء الثاني كل من" داليا مصطفى، وعبير صبرى،ومجدى كام "، المسلسل من تأليف: أحمد صبحي، وإخراج: محمد النقلى .

يرصد المسلسل قضايا المرأة في صعيد مصر، فيما يتعلق بالميراث، وتسلط الرجال، والثأر، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.