نايل هوران إعترف بمرضه النفسي.. وحياته العاطفية تطرح علامة إستفهام حول ميوله الجنسيةديميت اوزدمير...

ميرنا وليد - بيروت - ​نايل هوران​ شاب عشريني أحب الرياضة، إلا أن قدره أرسله الى عالم الفن، يتقن عدة رياضات وإحترفها لكنه استطاع أن يحقق أرقاماً كبيرة بأعماله الفنية.

من هو نايل هوران؟

ولد نايل جيمس هوران في 13 ايلول/سبتمبر عام 1993، هو مغني ومؤلف أغاني إيرلندي. عرف شهرة واسعة كعضو في فرقة One Direction. وأول ظهور له على الشاشة كمغني كان عندما خضع للإختبار من أجل برنامج المواهب التلفزيوني البريطاني The X Factor في عام 2008، بعد أن تم إقصائه كمنفرد، تم اختباره مرة أخرى في عام 2010 وتم وضعه في مجموعة مع أربعة متسابقين آخرين لتشكيل One Direction.

أصدرت المجموعة خمسة ألبومات، وقد فازت بالعديد من الجوائز.

نجاحه المنفرد

بعد توقف الفرقة في عام 2016، وقع نايل هوران عقداً كفنان منفرد مع Capitol Records، ووصلت أغنياته من ألبومه الاول إلى لائحة الاغنيات العشرين الأوائل في العديد من البلدان. كما إحتل الألبوم المرتبة الأولى في أيرلندا والولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.

طفولة حزينة مع طلاق اهله

انفصل والدا نايل هوران وتزوجت والدته بعد ان حصلت على الطلاق بشكل سريع، هذا الامر أحزنه كأي طفل لا يمكنه ان يحصل على حنان الام والاب في ان واحد، ولديه أخ أكبر يدعى غريغ ويتشاركان العديد من الأمور سوياً.

يعشق الرياضة وإصابة جعلته يخوض معارك في الجراحات

يعشق نايل هوران لعبة الغولف، وكان ينافس في بطولة BMW PGA Pro-Am في Wentworth. كما كان يدعم فريق أيرلندا للكريكيت والرغبي. إستمتع نايل هوران بلعب عدد من الألعاب الرياضية أثناء نشأته، بما في ذلك الغولف وكرة القدم وكرة القدم الغيلية.

وفي صيف عام 2010، حين كان يلعب كرة القدم مع أصدقائه، أصيب نايل هوران بركبته وجاء تشخيص الطبيب أنه أصبح يعاني من مشكلة اسمها kneecap، وتكررت الالام عدة مرات بعد فترات.

وفي عام 2013 تعرض لحادث مؤلم بحيث خلع ركبته على خشبة المسرح خلال حفل في أنتويرب ببلجيكا، عندها توجه نايل هوران إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية جراحية ترميمية كبرى لرجله في كانون الثاني/يناير عام 2014، بعدها طلب منه القيام بنوع من العلاج الطبيعي مع فريق تشيلسي لكرة القدم، من قبل مدربهم البرتغالي جوزيه مورينيو.

في عام 2017، إنضم نايل هوران إلى إدارة فريق غولف متواضع، وهو يدعم بشكل فعال ويدرب لاعبي الغولف المحترفين.

اصابته بمرض نفسي

في نيسان/أبريل عام 2018، ​​​​​​أعلن نايل هوران عن إصابته بمرض إضطراب الوسواس القهري، وهو مرض نفسي يعيش من خلاله الشخص أمور صعبة تحبطه تقلقه، ولا تجعله يعيش بشكل طبيعي.

حياته العاطفية الغائبة تطرح علامة إستفهام حول ميوله الجنسية

في شهرته الطويلة ومسيرته كلها، لم نشهد اي علاقة حب علنية جدية لـ نايل هوران مع أي شابة وهو الوحيد من فريق ​one direction​، الذي لم يواعد أي فتاة ما طرح عدة أسئلة حول هويته الجنسية والعاطفية.

وفي عام 2017 خرج نايل هوران عن ​​​​​​​صمته وقال إنه سعيد جدا في كونه شاب أعزب ولا يزعجه هذا الامر بتاتاً، ولم يؤكد أنه يواعد صديقة النجمة سيلينا غوميز المقربة والتي تدعى كورتني باري، لا بل قال إنه يحب أن يمضي ليلة السبت وهو يشاهد مباريات كرة القدم، ويشرب الكحول.

أما عن مواصفات حبيبته، فيقول إنه يحبها سمراء، إلا أن الشرط الأساسي للعلاقة هو أن يرى​​​​​​​ شريكته كصديقته المقربة أولاً، ثم كحبيبة في الدرجة الثانية.

ثروته

ذكرت تقارير صحافية أن جميع اعضاء فريق one direction تركوا الفريق مع ثروة، تصل الى 50 مليون دولار لكل عضو، الا ان التقارير لم تصدر بعد ان المردود المنفرد لهم بعد ان اتخذ كل منهم طريقه لوحده في مجال الفن.