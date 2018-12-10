ديميت اوزدمير بطلة "الطائر المبكر" بإطلالة جريئة تميّزت بفخامة تنسيقها

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ميرنا وليد - بيروت - لفتتني مؤخرا إطلالة الممثلة التركية ديميت اوزدمير وبطلة مسلسل "الطائرة المبكر"، خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبيةبدورته الـ 45 احد اهم الجوائز المحلية في تركيا.
ارتدت اوزدمير فستانا طويلا، تميّز في الطبقة العليا باللون الأسود وبفتحة الصدر الطويلة، والطبقة السفلى تميّزت بلونها الأحمر الداكن ذات الخطوط السوداء الطويلة.
الفستان أيضا تميّز بشقه الطويل في الأسفل وفتحة الصدر اللذان زادا من إثارة الإطلالة.
التنسيق ممتاز، خصوصا من ناحية اللجوء إلى اللون الذهبي الّذي يزيد من فخامة الإطلالة باختياره إلى جانب الأسود، وذلك بعكس اللون الفضي.
الحزام العريض زاد من فخامة الإطلالة وأظهر نحافة خصر اوزدمير، أما الشعر فهو موفق أيضا، خصوصا من ناحية طوله الّذي يوافق قصة الفستان عند منطقة الصدر، وهو الشعر الّذي اعتاد مشاهدو "الطائر المبكر" على رؤية "سينام" به.
يشار إلى أن ديميت اوزدمير أدت دور "سينام" في الطائر المبكر، الذي حاز في هذا الحفل جائزة أفضل مسلسل كوميدي لعام 2018 .
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