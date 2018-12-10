خاص وبالفيديو- هذا ما توقعه سمير طنب لمواليد الأبراج

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور سمير طنب عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات الأبراج ومولود الأسبوع".
وفي هذه الحلقة، يكشف طنب عن توقعاته لمواليد الأبراج، ويتحدث عن مولود الأسبوع للفترة الممتدة بين 8 و14 كانون الأول/ديسمبر.
لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.
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