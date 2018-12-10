خاص وبالفيديو- هذا ما توقعه سمير طنب لمواليد الأبراج

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​​​سمير طنب​​​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "​توقعات​ ال​أبراج​ ومولود الأسبوع".

وفي هذه الحلقة، يكشف طنب عن توقعاته لمواليد الأبراج، ويتحدث عن مولود الأسبوع للفترة الممتدة بين 8 و14 كانون الأول/ديسمبر.

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.