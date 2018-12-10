ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل والمخرج السوري مهند قطيش لموقع "الفن" أنه خرج من المستشفى معافى بعد الحادث الذي تعرض له مؤخراً، مشيراً إلى أنه بألف خير.
وقال إنه كان مسافراً من دمشق إلى السويداء، لكن شيئاً ما ضرب بالسيارة ففقد السيطرة عليها وانقلبت.
ووجه قطيش شكره لكل من سأل عنه، ولأفراد عائلته الذين لم يتركوه، ولكادر المستشفى الوطني في السويداء.
ورأى قطيش أن الدنيا لا تستحق منا كل هذا التعب، لأن لحظة ما ممكن أن تفقدنا كل شيء، لكن الأهم في الحياة هي الصحة والعافية وأي شيء آخر يأتي وراءهما.
شكرا لقرائتكم خبر عن خاص الفن- ماذا قال مهند قطيش بعد حادث السير؟"دمي اتحرق" لـ ميسا الدسوقي تحقق نجاحاً كبيراً في أميركا... على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة الفنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة الفنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .