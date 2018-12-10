خاص الفن - فادي حرب: أرفض غناء أغنية معينة في هذه الحالة

ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان ​فادي حرب​ بحديث خاص مع الفن الى انه شخصيا يهتم بكلمات والحان وتوزيع الاغنية التي يختارها وهذا الاساس فالاغنية حتى لو حطمت الأرقام ونجحت عليها ان تتمتع بالمواصفات الراقية والمطلوبة لصورة الفنان وعلى سبيل المثال يرفض فادي غناء اغنية لا تتمتع بكلمات وألحان جيدة حتى لو نجحت جدا في السوق.

يشار إلى أن فادي حرب طرح مؤخراً أغنية "بتحدى" عبر "يوتيوب" وهي من كلمات جاد الخوري، ألحان نيس، وتوزيع عمر صباغ.

وخلال زيارة فادي حرب والمخرج إيلي السمعان الى الولايات المتحدة الأميركية، تم تصوير لقطات من الجولة، وأعدّوها كي تكون فيديو مرافق للأغنية.