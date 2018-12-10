خاص الفن- مشروع يجمع ألين برمانا وفيرا يمين خارج "ديو المشاهير"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 بصورة حصرية انه يتم التحضير لمشروع خارج برنامج ديو المشاهير يجمع بين مقدمة البرامج ​ألين برمانا​ وعضو المكتب السياسي في تيار المردة ​فيرا يمين​، من دون ان تكشف احداهما عن تفاصيل المشروع.

يذكر ان ألين برمانا وفيرا يمين يشاركان حالياً في برنامج "ديو المشاهير"، والذي غادره بالأمس الممثل اللبناني سعد حمدان بسبب حصوله على اقل نسبة تصويت بين المشاركين، فكان أول الخارجين من البرنامج وذلك في حلقته الثانية التي كان ضيوفها كل من الفنانة كارول سماحة، الفنان ناجي أسطا، الفنانة ألين لحود، الفنان فادي حرب، الفنان لاتويا.