خاص وبالفيديو- من يحارب شيرين عبد الوهاب؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية". وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، فما الذي كشفه عنها؟ من يحارب شيرين؟ وهل سيكون التمثيل على حساب أعمالها الغنائية؟ لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للفنانة شيرين عبد الوهاب، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.

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