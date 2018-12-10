نجوم الدراما التركية يتألقون في الدورة الـ45 من حفل الفراشة الذهبية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقيم حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية في دورته الـ45 وسط حضور واسع من ألمع نجوم الدراما التركية، وهو المهرجان الذي يُعد من أهم وأقدم المهرجانات الفنية في تركيا.

وعلى السجادة الحمراء، تبارت نجمات الدراما التركية في استعراض إطلالاتهن أمام عدسات المصورين، في الوقت الذي ركزت أنظار الجميع على الفائزين بجوائز الحفل.

مسلسل ” Fi ” فاز بجائزة أفضل مسلسل على الانترنت، وتسلمت الجائزة، النجمة التركية سيريناي ساريكايا، في الوقت الذي فاز فيه مسلسل “الحفرة” بجائزة أفضل مسلسل، وهو نفس العمل الذي فاز عنه، النجم التركي أراس بولوت إينملي بجائزة أفضل ممثل، حيث حضر الفنان الشاب إلى الحفل برفقة حبيبته، الممثلة بيجا أونال، في الوقت الذي سلمته الجائزة على المسرح، النجمة التركية نبهات جهري الشهيرة بـ”فيروز خانوم”.

وعن مسلسل “الطائر المبكر”، فاز النجمان ، ديميت أوزديمير، وجان يامان بجائزة أفضل ممثل كوميدي رومانسي، بينما فاز الثنائي أولاش تونا، وإيرام بجائزة أفضل ثنائي عن مسلسل “أشرح أيها البحر الأسود”، كما فاز مسلسل”الأطفال لا يسمعون” بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، وعن نفس العمل، فازت الممثلة بينار التوغ بجائزة أفضل ممثلة كوميدية، وعلى هامش الحفل، فاز النجم الكوميدي جيم يلماز بجائزة خاصة.

وعلى المستوى الموسيقي، فاز نجم البوب التركي كينان دوغلو بجائزة خاصة بمناسبة مرور 45 عاماً على حفل الفراشة الذهبية، وكان لافتاً حضور زوجة كينان، النجمة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ”فاطمة” بـ”لوك” كاجول، سبحت به عكس تيار فساتين نجمات الحفل.

أما ألينا تيلكي، فقد فازت بجائزة أفضل مغنية بوب، كما اقتنصت الفنانة هاديسا جائزة أفضل كليب، في الوقت الذي فازت فيه المطربة الشابة سيلا بجائزة خاصة.