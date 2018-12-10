ريهام سعيد: أختلف مع مفيدة شيحة ورضوى الشربيني في طريقة التعامل مع الرجل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لأول مرة عن رأيها في الزواج، وكيفية تعامل المرأة مع زوجها.

ريهام قالت، خلال إحدى حلقات برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة” إن الزواج رحلة شاقة، وعلى الزوجة أن تقدم بعض التنازلات، وتستمع لما يقوله لها زوجها، إذا كان هذا الشخص محترم وتريد أن تكمل حياتها معه.

الإعلامية المصرية أكدت أنها تختلف مع الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية رضوى الشربيني في طريقة تعاملهم مع الرجل، وقيامهما بتوجيه نصائح للمرأة بعدم التنازل.

ريهام قالت إنها ترى أن الرجال يفكرون بطريقة رزينة وغالبا ما يكون كلامهم صحيح، لافتة إلى أن النساء متسرعات، وتعاملاتهن تكون متأثرة بالقلب والعاطفة أكثر.

يذكر أن ريهام سعيد كانت قد تزوجت 4 مرات، آخرهم زوجها الحالي، وأرجعت الإعلامية أسباب فشل زيجاتها الثلاثة السابقة، إلى سوء الاختيار، مؤكدة أنها لم تكن تتزوج عن حب لكن لاشياء أخرى.

ريهام كشفت أن أول زواج لها كان وهي بعمر التاسعة عشر، وقالت عنه: «في هذه الفترة كنت مخنوقة وعايزة أسيب البيت، لأني كنت ممنوع أخرج وممنوع أتكلم في التليفون وممنوع ألبس، وممنوع كل حاجة»، مشيرة إلى أنها بعدما تزوجت لم تفعل أي شيء مما كانت تريد، حيث أنها أنجبت وهو ما جعلها تحمل الكثير من المسئوليات.

وأضافت أنها تزوجت للمرة الثانية بسبب كثرة الشائعات حولها، وكان الفرق بين المرة الأولى والثانية حوالي عشرة سنين، لافتة إلى أن زواجها الأول لم يستمر سوى ثلاث سنوات، والثاني ستة شهور، والثالث سبعة شهور.

وريهام سعيد لديها ثلاثة أبناء هم “أمينة ويوسف” من زوجها الأول، وطفلها طارق، الذي يبلغ من العمر عاما واحدا، من زوجها الحالي.