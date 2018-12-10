أسيل عمران تتحول لسندريلا بإطلالة بيضاء ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران جمهورها بمجموعة صور لها، خلال حضورها إحدى المناسبات الفنية.

أسيل تألقت بفستان أبيض طويل من الشيفون و”التل” منفوش قليلا من أسفل، أظهرها بإطلالة سندريلا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي.

الفنانة السعودية ردت على سؤال أحد الإعلاميين لها، إن كان هذا الفستان بروفة لفستان العرس، قالت: “يعني ما حدا يلبس فستان أبيض إلا في العرس يا صبحي أنت شو مشكلتك”.

أسيل أكدت أنها لا تفكر في الزواج هذه الفترة، ولا ترغب في الارتباط لمجرد أن تكون في علاقة عاطفية، مشددة على أنها الآن منغمسة في عملها وترغب في إثبات نفسها في المجال الفني.

وكانت الفنانة أسيل عمران متزوجة من الإعلامي البحريني خالد الشاعر، وقد انفصلت عنه للمرة الثانية في شهر ديسمبر عام 2015، وذلك دون ان يذكرا أية أسباب للانفصال.

واحتفل خالد الشاعر بعقد قرانه على الإعلامية البحرينية نور الشيخ، في شهر يوليو الماضي، وقد نشر مجموعة صور من حفل عقد القران.

وفي أول تعليق لها على زواج طليقها، كشفت الفنانة أسيل عمران أنها لم تهنئ خالد بزواجه الثاني، وعن أسباب ذلك، قالت: “عيب، ليش أبارك؟”، لافتة إلى حرصها على مراعاة مشاعر زوجته.