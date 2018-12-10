ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأحمر في أحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها الجذابة، خلال حضورها الحفل الذي أقامته مجلة “فوجو” العالمية.

الفنانة المصرية تألقت بفستان أحمر طويل له أكمام طويلة أبرز رشاقة قوامها، وهو من توقيع أنطوان القارح، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج ترابي قوي بأنامل نورا بوعوض.

ياسمين أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية زادتها بريقا من “كارتيه”، فيما حملت حقيبة صغيرة باللون الأسود، في إطلالة من تنسيق الإستايلست كارول بو خالد.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور لها من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد حازت إطلالتها على إعجابهم بشدة.

وكانت ياسمين صبري قد كشفت مؤخرا إنها أصيبت بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، وذلك بسبب قضائها ما يقرب من 10 ساعات طيران خلال رحلة عودتها من كوريا الجنوبية، وأرفقتها بصورة من على السرير.

يذكر أن ياسمين صبري كانت قد ابتعدت لفترة عن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت السر وراء ذلك مؤكدة أنها أردت قضاء بعض الوقت مع نفسها فقط.

من ناحية أخرى، أعلنت ياسمين صبري أنها ستشارك في رمضان 2019 بمسلسل جديد تقدم من خلاله دور فتاة شعبية، وهو دور جديد عليها، ولكنها تكتمت على باقي تفاصيل المسلسل.