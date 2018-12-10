هند صبري تظهر بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

قررت الفنانة التونسية هند صبري التغيير من إطلالتها، لتظهر بلوك جديد.

هند قامت بتغيير لون شعرها إلى اللون الأسود، كما غيرت من تسريحته، واستعرضت إطلالتها الجديدة بمجموعة صور نشرتها على خاصية “ستوري” على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

جمهور الفنانة التونسية عبروا عن إعجابهم الشديد باللوك الجديد، وتكهنوا بأنها ستظهر بهذه الإطلالة في فيلمها الجديد “الفيل الأزرق 2”.

وكانت هند صبري قد انضمت مؤخرا لفريق عمل فيلم “الفيل الأزرق 2”، والذي من المقرر إنطلاق تصويره قريبا، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وستُعلن الشركة لاحقا عن باقي الممثلين المشاركين بالفيلم، واستعداداً لبدء التصوير أقامت سينرجى فيلمز حفلاً جمعت فيه نجوم وفريق الفيل الأزرق 2.

وكان كريم عبدالعزيز، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، أنه استعان بطبيب نفسي من أجل اتقان دوره خاصة أن دور “يحيى”، كان لطبيب نفسي، وكذلك الجزء العلمي في الشخصية للتعرف على طبيعة التعامل مع المرضى، وأيضاً نطق واستخدام بعض الأدوية المناسبة وتفاصيل أخرى عديدة.