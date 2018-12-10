ماذا قالت رانيا يوسف على سخرية أصالة من فستانها الفاضح؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على سخرية الفنانة السورية أصالة، خلال حفلها الأخير من فستان رانيا يوسف، الذي أثار ضجة واسعة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

رانيا يوسف، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو اديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «أنا عارفة إن أصالة نيّتها سليمة ولا تقصد السخرية منِّي.. أكيد كانت بتهزَّر».

وأضافت: «أنا بحب أصالة وأحترمها.. وربنا عالم بالنوايا والقلوب»، ليرد الإعلامي: «يعني أنا فشلت أسخَّنكم على بعض».

وكانت أصالة، قد قالت خلال إحيائها حفل غنائي على مسرح الماركية بالتجمع الخامس: «فستاني شفاف؟»، وأضافت: «الفستان من 6 طبقات بقيت أخاف»، وهو الأمر الذي أثار موجة ضحك خلال الحفل واعتبره البعض سخرية من رانيا.

وكانت رانيا يوسف، قد خضعت للتحقيق مؤخرًا بعد البلاغات التي قدمت ضدها بسبب فستانها الجرئ، وتم الإفراج عنها بضمان البطاقة بعد تحقيق دام لمدة 4 ساعات، وكان قد رافقها خلال التحقيق محامي من نقابة المهن التمثيلية للدفاع عنها خلال التحقيقات.