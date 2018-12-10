بعد إنتقاده بسبب زوجته.. إياد نصار يكشف سبب خوفه من تقدمها في السن.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

شارك الفنان الأردني إياد نصار، مؤخرًا برفقة زوجته شيماء الليثي، تحدي العمر وذلك في أول ظهور لهما معًا في البرامج.

إياد نصار، كان قد تعرض لانتقادات كثيرة بعد ظهوره برفقة زوجته في برنامج «كايتي مع الزمان»، مع الإعلامية ريما الكركي والمذاع عبر فضائية دبي، بسبب قوله لزوجته بعد ظهورها بملامح العجز والتقدم في السن: «مش مسموحلك تكبري».

الفنان الأردني، رد على هذه الانتقادات بمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قال فيه: «لما بدعي لربنا وبستعيذ بالله من قهر الرجال، كنت بفكر دايما هو ايه اللي بيقهر الرجال؟ خصوصا ان الدعاء كامل بتستعيذ بالله من الهم والغم والحزن والجبن..ما ده كله قهر للإنسان».

وأضاف: «اللي فهمته ان اللي بيقهر الراجل انه يشوف الخوف في عينين اللي بيحبهم ومايقدرش يحسسهم بالأمان ..انك تشوف خوف في عينين مراتك وماتقدرش تطمنها...زي لما شوفت الخوف في عينين مراتي لما خافت انها تكبر وتعجز».

وتابع: «وقتها قلتلها لا مش مسموحلك تكبري..مش مسموحلك تخافي من الزمن وانا جنبك..كان ممكن اقولها الله زي القمر اتجوزك تاني وارضي نحانيح كوكب الأرض».

وأنهى كلامه بقوله: «انا رديت من دوري في حياة مراتي انا مش هسمح للحظة خوف تعدي عليكي انا مش هسمح انك ماتحسيش بالأمان وانا جنبك.. انتي مش مسموحلك تكبري مش مسموحلك تخافي...الا قهر الرجال..اللهم اني استعيذ بك من قهر الرجال».