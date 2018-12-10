صيف دوللي شاهين مستمراً وغير قابل للانتهاء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين محبيها ومتابعيها باقتراب أعياد الكريسماس، وشاركتهم بصورة جديدة من داخل منزلها خلال تزيينه بشجرة الكريسماس.

دوللي كتبت معلقة على الصورة: «والآن أصبحنا مستعدين للكريسماس»، وفي الوقت الذي بادلها فيه الفانز التهاني بالكريسماس والعام الجديد، اعرب البعض عن استغرابهم من الـjumpsuit المكشوفة التي بدت الفنانة ترتديها، وتجسد قوامها بشكل جرئ، وذلك على الرغم من الأجواء الشتوية الباردة.

ومن أبرز تعليقاتهم: «هو الجو مش بيسقع عندكم»، «بالراحة علينا يا دوللي احنا مش قدك»، «ما عم تحسي بالبرد؟».

من ناحية أخرى، طرحت دوللي شاهين مؤخراً كليب جديد لأغنية «حبيبي غير»، وهي باللهجة الخليجية من كلمات أسير رياض والحان خالد جنيدي، وتوزيع موسيقي حازم رأفت، والكليب من إخراج دوللي وهي في ثاني تجربة لها في عالم الاخراج بعد كليب أغنية «​يا حلو صبح» للمطرب المصري الراحل محمد قنديل، حيث اعادت توزيعها وقدمتها بشكل مختلف، إلا أن الفنانة دخلت في مشاكل قضائية مع ورثة ملحنها الأصلي، الموسيقار الراحل محمد الموجي، حتى أن موقع اليوتيوب حذف الكليب.