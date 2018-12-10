نجل أحمد السقا ممثل مع والده وهو طفل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك ياسين أحمد السقا، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من أول عمل فني شارك فيه منذ طفولته وهو فيلم «ابن القنصل».

ياسين، أدى دور والده في الفيلم وهو طفل صغير وتم وضع شامة له على حاجبه الأيمن وذلك حتى يكون متشابة تمامًا لوالده في الطفولة.

«ابن القنصل»، فيلم من إنتاح عام 2010 بطولة أحمد السقا ويشاركه في الفيلم كلا من غادة عادل، وخالد صالح، وخالد سرحان، وسوسن بدر ضيفة شرف في الفيلم.

تدور قصة الفيلم حول المزور الشهير الملقب بالقنصل وذلك لقدرته الفائقة على تزوير جوازات السفر والتأشيرات ويجسد دوره خالد صالح، ولكنه يقع في قبضة الشرطة ويتم سجنه ويحاول مزور شاب “يجسده أحمد السقا”، أن يخدعه مستعينا بفتاة “غادة عادل” تدعى أنها فتاة ليل، لذلك يطلق عليه ابن القنصل لأنه يحاول إقناع القنصل أنه ابنه.

من ناحية أخرى، كشفت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، أن نجلها ياسين يريد دراسة الإخراج والسينما، وعرض عليه الكثير من الأعمال الفنية، ولكن لم يشارك فيها بسبب انشغاله بالدراسة.