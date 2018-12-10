برغم انفصالهما.. سارة نخلة عن طليقها: كثيرات يتمنين الارتباط برجل مثله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصلت ملكة جمال سوريا السابقة والفنانة سارة نخلة عن زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود منذ ما يقرب من شهر ونصف، وذلك بعد زواج استمر لأكثر من 3 سنوات.

الفنانة السورية رفضت الكشف عن أسباب طلاقها من زوجها، وقالت: “لن أجيب على هذا السؤال حفاظاً على خصوصية حياتي، ويكفي أنني أعلنت خبر الطلاق، أما الأسباب فلا دخل لأحد بها”، كما أكدت أن طليقها لن يكشف الأسباب أيضا لحرصه على خصوصية علاقتهما حتى بعد الانفصال.

وعن علاقتها بأحمد بعد طلاقهما، قالت: ” كل ما يمكنني قوله إن علاقة صداقة قوية تجمعني بأحمد، وهو شخص عزيز على قلبي، وابن أصول وإنسان محترم، وسأظل أعتز بصداقتنا مدى الحياة”، كما أكدت أنها لا تمانع في مشاركته عمل فني برغم طلاقهما.

سارة نفت أن تكون قد ندمت على زواجها من أحمد عبدالله محمود، حيث قالت، في حوارها بمجلة “لها”: “أنا لم أندم على أي قرار اتخذته في حياتي، كما أنني تزوجت من رجل محترم، وأرى أن فتيات كثيرات يتمنين الارتباط بشخص مثله”.

يذكر أن أحمد عبدالله محمود كان قد تزوج من سارة نخلة في شهر يناير عام 2015، ولم تثمر زيجتهما عن أي أطفال، وقد أعلنا انفصالهما في شهر أكتوبر الماضي.