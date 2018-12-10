سعد الصغير عضو لجنة تحكيم مهرجان ملكة جمال العرب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري سعد الصغير، في فعاليات مهرجان ملكة جمال العرب في تونس، والذي اختير كعضو لجنة تكريم فيه.

سعد الصغير، نشر فيديو من التكريم عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «شكرًا على التكريم الجميل من مهرجان ملكة جمال العرب في تونس وبشكر شعب تونس الجميل المحترم دائمًا، وعلى نظام المهرجان الجميل».

وأضاف: «تم اختياري من أحد أعضاء اللجنة في اختيار ملكة جمال العرب وقريبا المهرجان في جميع بلاد العرب في كل بلد شكل».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها سعد الصغير، في عضوية لجان تحكيم لأي برامج، وتم تكريمه في نهاية المهرجان.

وكان سعد الصغير، قد احتفل بخطوبة نجله مؤخرًا ونشر صور من الخطوبة عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

يذكر أن سعد الصغير لديه 4 أبناء من زوجته الأولى هم: “محمود، ومحمد، ومنة، وأحمد”، وكان الفنان قد تزوج مرة ثانية من الراقصة شمس، إلا أنه قد نفى في البداية قصة زواجه من شمس، ولكنه عاد واعترف به.

كما سبق واعترف المطرب الشعبي بخيانته لزوجته أكثر من مرة، واعتذر لها أثناء حواره مع وفاء الكيلاني في برنامج «تخاريف»، وطلب منها أن تسامحه.