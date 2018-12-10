ريتا حايك تستعد لاستقبال مولودها الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة اللبنانية ريتا حايك، لاستقبال مولودها الأول خلال الفترة المقبلة ببيروت ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، برفقة زوجها في أيام حملها الأخيرة.

ريتا حايك، تزوجت من الطبيب عبدالله ربيز، زواجًا مدنيًا في قبرص، في شهر سبتمبر من العام الماضي.

ورغم حملها كانت تخضع لتمارين قاسية داخل الجيم تحت إشراف طبيبها الخاص، وحذرت متابعيها من خوض هذه التمارين بسبب خطورتها إلا بعد مشورة الطبيب الخاص.

ريتا حايك شاركت في مهرجان كان 2018، بفيلم يحمل اسم «قضية 23»، ولكنه لم يحصد أي جوائز، و تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة في أحياء بيروت، حيث تقع مشادة بين شابين أحدهما يدعى طوني، وهو مسيحي لبناني، والآخر يدعى ياسر، وهو لاجئ فلسطيني.

يصل الأمر بينهما إلى المحكمة، وتتفاقم الأحداث ويحدث على إثرها تضخيم إعلامي كبير يؤدى في النهاية إلى وضع لبنان على حافة انفجار اجتماعي، ما يدفع الشابين إلى إعادة النظر في أفكارهما.

ريتا حياك تستعد لاستقبال مولودها الأول.. شاهد