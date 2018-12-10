هدية سعد لمجرد للفانز بمناسبة إخلاء سبيله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شكر الفنان المغربي سعد المجرد كل منّ تضامن معه من أصدقاء وأقارب وعائلة في محنته الأخيرة، بعد اتهامه في قضية اغتصاب جديدة، وذلك في أول تعليق له بعد موافقة قاضي التحقيقات الفرنسي على طلب دفاع الفنان المغربي بإطلاق سراحه.

المجرد نشر صورة جديدة له، وكتب معلقاً عليها: «الحمدلله رب العالمين.. جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة لمجرد والراكراكي.. الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة»، وبهذه المناسبة، اعلن صاحب أغنية «المعلم» عن هديته للفانز، مضيفاً: «كليب اغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 دجنبر 2018 بعنوان “بدك ايه” الساعة الثامنة بتوقيت المغرب».

يُذكر أن قاضي التحقيقات وافق على إخلاء سبيل الفنان الشاب بشروط وهي وجود ضمان مالي «لم يتم الإعلان عن قيمته»، بالإضافة إلى مراقبة قضائية، وسحب جواز سفره وتسليمه إلى السلطات القضائية، والامتناع عن مغادرة فرنسا، بالإضافة إلى عدم الاتصال نهائيًّا بالشاكية أو الشهود، مع العلم أن قرار إطلاق سراح سعد لا يعني البراءة أو الإدانة، حيث أن التحقيقات مستمرة لحين الوصول إلى أدلة ضد المجرد أو لصالحه، ووقتها سيصدر القرار النهائي لقاضي التحقيقات.

الادعاء الفرنسي وجه تهمة الاغتصاب للفنان المغربي سعد المجرد بشكل رسمي مساء الثلاثاء 28 من شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد أن تقدمت ضده شكوى من فتاة، اتهمته فيها بالاعتداء عليها وضربها تحت تأثير المخدر، وذلك بمدينة دراجينيان بجنوب فرنسا.