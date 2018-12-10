بعد خطوبتها مؤخرا.. هيدي كرم تبكي بسبب نجلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أكدت الفنانة المصرية هيدي كرم أكثر من مرة أن ابنها نديم هو أهم شخص في حياتها، وأنه النعمة الأكبر التي منحها الله لها.

هيدي عبرت عن سعادتها إلى حد البكاء بسبب بوست نشره ابنها عنها وقال فيه: «أنت المرأة الأقوى التي عرفتها الشخص الذي يهتم بي ويحبني دون شروط أحبك أمي كثيرا».

الفنانة أعادت نشر البوست الذي نشره ابنها عبر «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «لما أصحى الصبح ألاقي ابني وحبيب قلبي ونور عيني حاطط لي البوست دا مقدرتش أمنع دموعي حسيت اني حققت كل حاجة ومش عايزة حاجة من الدنيا تاني ولو هموت دلوقتي هبقى سعيدة وراضية ربنا يخليك لي يا فرحة عمري».

جمهور الفنانة هيدي كرم دعا الله أن يبارك لها في ابنها، وأن يحميه من الحسد، وتمنى لها التوفيق في كل حياتها القادمة، كما لاحظ الشبه الكبير بينهما.

هيدي احتفلت بخطوبتها مؤخرا على المنتح عصام عبدالعزيز والذي ظهرت معه في مهرجان القاهرة السينمائي، بينما أشارت الفنانة أنهما لن يتسرعا في قرار الزواج حتى يتأكدا من قرارهما.