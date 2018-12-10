اتهامات للفنانة المهرة البحرينية بالفسق والسرقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة البحرينية المهرة لاتهامات عنيفة من جمهورها بالفسق وسرقة أموالها، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن تأجيرها مخيم لأهلها بـ750 دينارا لقضاء أجازة نهاية الأسبوع، أي لمدة يوم واحد فقط.

الفنانة البحرينية خرجت عن صمتها للدفاع عن نفسها، وعبرت عن استيائها الشديد من هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تدفع هذا المبلغ الكبير كما قيل.

المهرة نشرت مقطع فيديو على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “بيقولوا المهرة مأجرة مخيم بـ750 دينار لأهلها ليوم واحد عيب وفسق وسارقة فلوسها.. يا جماعة هو أنا ملزومة أصورلكم المخيم اللي أنا فيه”.

وأضافت: “أنا صورت لكم كل التفاصيل اللي كانت موجودة في نشرة الأسعار الخاصة بالمخيم، واللي مكتوب فيها إن أيام الأسبوع العادية الليلة بـ250 دينار.. وأيام الويك إند بـ350 دينار.. أيام العيد الوطني 500 دينار.. يعني أنا مستأجرة بـ350 دينار”.

وتابعت: “وبعدين إنتوا تيجوا تحاسبوني أنا ليش مستأجرة بهذا المبلغ حق أهلي؟ لا تسألوني إنتوا بهل أمور وكيف مستأجرة بهذا المبلغ عيب.. أنا كم مرة طلعت على الشاشة عمري حاسبتكم بشيء؟”.

وكانت المهرة البحرينية قد تعرضت للهجوم منذ فترة أيضا، بعدما نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها وضعت لخادماتها جدولاً لتنظيف منزلها الضخم المقام على 3 طوابق، موضحة أن خادماتها مدللات ويتقاعسن عن العمل باستمرار، ووصفتهن بأنهن غير ذكيات.

المهرة قالت: ”لو كانت الشغالة ذكية، أو تفكر شوية كان اشتغلت مهندسة أو اشتغلت أي شيء ثانٍ.. وأنه يلزم معها إعطاء الأوامر وإلا تتعرض لجزاءات”، مؤكدة أن العمال لا يمكن أن يقوموا بعمل المهندس”.