بعد حرمانها من رؤية أبنائها نادين الراسي تهدد: كفى اختبارًا لصبري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اللبناينة نادين الراسي، عن حزنها الشديد بسبب حرمانها من رؤية أبنائها بعد أن أخذهم منها والدهم الفنان جيسكار أبى نادر.

نادين الراسي، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «ولادي بيعشقوني بسّ ممنوعين يحكوني حتّى الخطّ العادي قطعوه! شو هوّي قرار القاضية اللي أخد الولاد عأساسه من مدرستن».

وتساءلت: «ليه تمنّعت تسليمي القرار؟ بشو اتّهمني؟ و أي قاضي بيسلّم طرف و بيتمنّع تسليم الآخر؟ و لليوم من ٢٢ أكتوبر مش سامعة صوتُن و إلي الحضانة!! العدل كفى اختبارا لصبري».

وجاءت تغريدتها ردًا على تغريدة لأحد متابعيها قال فيها: إن أولادك إذا بيحبوبكي سيعودون إليكي عندما يكبرون، فلا تحزني على فراقهم.

يذكر أن طليق الفنانة نادين الراسي، هو جيسكار أبي نادر، ومنذ انفصالهما وتدور القضايا بينهما في المحاكم بسبب حضانة طفليهما التوأم.

وكانت بعض الأخبار قد ذكرت مؤخرًا أن نادين الراسي، تهجمت على طليقها بعد أن أخذ أطفالها منها رغم حكم المحكمة بأحقتيها في الحضانة.