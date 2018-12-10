كارول سماحة تشعل مسرح «ديو المشاهير».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، في إحياء الحلقة الثانية من برنامج «ديو المشاهير»، وتألقت خلال الحفل بأكثر من إطلالة.
كارول سماحة، قدمت خلال الحفل أغنية «ما بخاف»، وشاركتها فيها فيرا يمين، وتألقت كارول بفستان موف طويل مشقوق لأعلى الساق.
كما قدمت فقرة ثانية مع ألين برما، وقدما خلالها أغنية «وحشاني بلادي»، وأشعلا بها مسرح البرنامج، وتألقت فيها بفستان أسود.
كما قدمت أغنية «إنسي همومك»، مع طوني بارود، وتألقت خلالها بفستان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود قصير، وشاركت مع سارة أبى كنعان في أغنية «مبروك لقلبي».
كما قدم الفنان الشاب الوليد الحلاني، نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني أغنية “الكلمة كلمتك”، مع النجم ناجي أسطا، وخطف الأنظار بجمال صوته على المسرح.
من ناحية أخرى تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة، لاحياء حفل غنائي كبير يوم 16 ديسمبر 2018، حيث تحتفل براس السنة فى لبنان.
وكانت كارول سماحة، قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية “مبروك لقلبي”، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على القناة الرسمية عبر موقع “يوتيوب”.
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