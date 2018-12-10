إليسا تنعى الشاعر اللبناني موريس عواد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، الشاعر اللبناني موريس عواد، الذي رحل عن عالمنا الأحد 9 ديسمبر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»..

إليسا قالت في نعيها: «بدي ودّعك باللبناني متل ما كنت دايمًا تحب، موريس عواد من أهم أعلام الفكر بلبنان، عم نخسر قيمة عظيمة ربينا على أهميتها، الله يرحمه».

وعواد من أشهر الشعراء اللبنانيين، ورشح لجائزة نوبل للآداب، ورحل عن عالمنا صباح الأحد 9 ديسمبر عن عمر يناهز 85 سنة.​

ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الاثنين 10 ديسمبر في كنيسة مار نهرا - فرن الشباك.

وعواد ولد في 20 فبراير 1934، وكان انضم اسمه في العام 2015 إلى لائحة المرشحين لجائزة نوبل الآداب، بعدما وافقت لجنة الترشيحات في الأكاديمية السويدية على ملف ترشيحه الذي تقدمت به ثلاث جامعات: الجامعة البولونية في شخص المستشرق الدكتور اركاديوس بلانكا وهو كان وضع عنه كتابا بالعربية والانكليزية والفرنسية.

وترجم له مختارات من شعره، وجامعة مالطا في شخص مدير قسم الدراسات الشرقية فيها الدكتور مارتن زاميط، إضافة إلى الجامعة اللبنانية في شخص الدكتور ربيعة أبى فاضل.