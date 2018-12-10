أحمد عبد العزيز يواجه أمير كرارة في «كلبش 3»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم المصري أمير كرارة، بطل مسلسل “كلبش”، عن انضمام النجم المصري أحمد عبد العزيز إلى فريق عمل الجزء الثالث من العمل، وكان أول المنضمين للمسلسل الفنان هشام سليم لتجسيد شخصية تدعى “أكرم صفوان”، ليكون الخصم الجديد لأمير كرارة.

وكتب أمير كرارة في تدوينته قائلا: مبروك علينا النجم الكبير أحمد عبد العزيز كلبش 3، سنغزو العالم رمضان 2019.

ويعد مسلسل “كلبش” أول المسلسلات التى يتم البدء فى تصويرها للعرض فى شهر رمضان 2019 حيث يعد من أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، حيث يتم تقديم جزء ثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزآن الأول والثانى.

وشارك في مسلسل “كلبش 2” بجانب أمير كرارة، النجم هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.