بوراك أوزجيفيت بفرض حظرًا على زوجته الشهيرة!

متابعة الخليج 365: قام الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت بفرض حظر قيادة السيارة على زوجته الممثلة التركية فهرية إفتجين الحامل في شهرها الرابع، حرصاً منه على سلامتها وسلامة جنينها. لهذا باعت سيارتها من طراز مرسيدس “إس إل” “موديل” عام 1998 الكشف السوداء، التي كانت تستمتع بقيادتها قبل حملها، بمبلغ 220 ألف ليرة تركية أي ما يوازي قيمة 25 ألف دولار.

وقامت ببيعها بعد أن أهداها أوزجيفيت سيارة صالون لكبار الشخصيات الفخمة المريحة، من طراز مرسيدس، وعيّن لها سائقاً خاصاً يقودها إلى حيث تشاء، خوفاً عليها من أن تكون خلف مقود السيارة.

واتفق الزوجان مع مهندس ديكور لتصميم غرفة مولودهما الأول الذكر، وتشاركا شراء ملابس الطفل في المراكز التجارية الكبرى.