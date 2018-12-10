راغب علامة لنائب “التيار”: “يا عيب الشوم عليك!”

متابعة الخليج 365: ردّ السوبر ستار راغب علامة عبر حسابه على “تويتر” على النائب حكمت ديب الذي قال في حوار تلفزيونيّ إنّ “راغب علامة لازم يطير راسو”، تعقيباً منه على أغنية علامة الجديدة “طار البلد” التي تنقل الواقع اللبناني المرير واليأس الذي يعيشه اللبنانيون والحال السياسية والاقتصادية الصعبة في لبنان.

وقال علامة إنّ كلام النائب الذي وصفه بـ “النائب غير التائب” وبالـ “نويئب”، هو بمثابة تهديد له بقطع رأسه. وبعد أن توجّه ديب بتغريدة إلى علامة قال فيها: “راغب علامة خليلي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد؟ #البلد_ما_بطير”، ردّ عليه الأخير.

وكتب علامة ردّاً “نارياً” مباشراً لديب، قال له فيه: “هيدا بلدي قبل ما يكون بلدك… انا كل الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين.. بينما انت بإشارة من أصبع الصغير لرئيس تيارك بتصير بخبر كان-.. وبنصحك تقدم طلب عند داعش للانتساب.. يا عيب الشوم على هيك نواب ما بيستحوا”.

وفي حديث لـ “النهار”، أكّد علامة أنه في صدد اتخاذ إجراءات قانونية في حق ديب، قائلاً: “وجّهت إخباراً إلى النائب العام التمييزي للطلب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي رفع الحصانة عن حكمت ديب، ولكن هل سيرضى برّي برفع الحصانة عنه؟”، وأضاف: “إن استجاب الرئيس لطلبي، سأقاضي ديب بتهمة التحريض على القتل”.

وشدّد علامة في سلسلة تغريدات أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون لا يرضى بتهديد كهذا”، مضيفاً أن “ما قاله ديب لا يمثّل التيار الوطني الحر”، كاشفاً أن “أصدقاء كُثراً من التيار اتصلوا فيه معبّرين عن استيائهم الشديد جرّاء هذا التهديد الداعشي”.