متابع لنادين الراسي: “لو اولادك بيحبوكي لوحدن هيرجعولك”.. وردّها يكشف حقائق جديدة!

متابعة الخليج 365: حاول أحد متابعي الممثلة نادين الراسي على تويتر مواساتها في تغريدة كتب فيها ” بكل بساطة لا تحزني. لو اولادك بيحبوكي لوحدن هيرجعولك. لا محاكم ولا أب ولا عيل بتمنع حب إبن من حضن امّو”.

وردّت الممثلة نادين الراسي على هذه التغريدة بكشف حقائق جديدة قائلةً “ولادي بيعشقوني بسّ ممنوعين يحكوني حتّى الخطّ العادي قطعوه!”.

وتساءلت نادين الراسي “شو هوّي قرار القاضية اللي أخد الولاد عأساسه من مدرستن ؟ ليه تمنّعت تسليمي القرار؟ بشو اتّهمني؟ وأي قاضي بيسلّم طرف وبيتمنّع تسليم الآخر؟”.

وختمت نادين الراسي ردّها بالقول “لليوم من ٢٢ أوكتوبر مش سامعة صوتُن وإلي الحضانة! العدل، كفى اختباراً لصبري”.